Sivas Valiliğinden Dolandırıcılık Uyarısı

Sivas Valiliği, kentte son günlerde telefonla aranan vatandaşların Vali Salih Ayhan'ın ismini kullanan dolandırıcılar tarafından dolandırılmaya çalışıldığının tespit edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, sabit telefonlardan aranıp kendilerini İl Valisi Salih Ayhan olarak tanıtan kişilerin vatandaşları dolandırmaya yönelik girişimde bulundukları belirtildi.

"Engellilere yönelik tekerlekli sandalye temin edilmesi" gibi konularda vatandaşları arayan kişilerin, etkili ve inandırıcı olmak amacıyla herkese açık olan kaynak bilgilerini kullanarak, hedef seçtikleri kişilerden kredi kartları, hesap numaraları ve kart şifrelerinin istediklerinin tespit edildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Vali ve diğer mülki makamların iletişim kanallarını kullanarak vatandaştan hiçbir şekilde para talebinde bulunamayacağını saygıdeğer halkımıza bir kez daha hatırlatır, bu tür isteklere inanmamalarını, tanımadıkları kişilerden gelen telefonlara yanıt vermemelerini, hiç kimseyle şifre ve kart numaralarını paylaşmamalarını önemle rica ederiz."

Açıklamada, bu tür telefon araması ya da benzer durumlarla karşılaşıldığında, en yakın polis merkezlerine başvurulması veya 112 (155) ihbar hatlarına şikayette bulunulması ve valiliği bilgilendirmeleri istendi.