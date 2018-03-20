Sivas Valiliğinden Dolandırıcılık Uyarısı

Sivas Valiliği, vatandaşları vali, vali yardımcıları, valilik özel kalem müdürünün adını kullanarak yapılan telefon dolandırıcılarına karşı uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin kendilerini vali, vali yardımcısı, vali özel kalemi müdürü gibi tanıtarak vatandaşlardan, telefon, internet ve diğer iletişim araçları vasıtasıyla bağış, yardım, engelliler yararına akülü araba için maddi katkı ve şehit ailelerine destek gibi çeşitli gerekçeler ileri sürülerek dolandırmaya yönelik girişimlerde bulunduğu tespit edildiği belirtildi.

Bu şekilde yaşanan olaylarda maddi ve manevi mağduriyetlerin yaşanmaması için vatandaşların bu tür aramalara asla itibar etmemeleri gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Art niyetli kişilerin tespit edilmesi ya da telefon dolandırıcılığına maruz kalınması halinde en yakın polis merkezlerine bilgi verilmesi veya 155 (112) ihbar hatlarına şikayette bulunmaları önem arz etmektedir. Hiçbir şekilde vali, vali yardımcısı, müdür, savcı ya da polis, iletişim kanallarını kullanarak vatandaştan para talebinde bulunamayacağını saygıdeğer halkımıza bir kez daha hatırlatır, bu tür durumlarda da vatandaşlarımızın duyarlı olmalarını önemle rica ederiz." denildi.