Sivas Valiliği tarihi mekanların kar altındaki görüntülerinden klip hazırladı
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Sivas Valiliği tarihi mekanların kar altındaki görüntülerinden klip hazırladı

Sivas Valiliği kentte son günlerde etkili olan yoğun kar yağışının ardından klip hazırladı.

13.02.2020 16:41 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:42
Sivas Valiliği tarihi mekanların kar altındaki görüntülerinden klip hazırladı

Valiliği kentte son günlerde etkili olan yoğun kar yağışının ardından klip hazırladı.

Sivas Valiliği Basın ve Müdürlüğü tarafından hazırlanan klipte, karlar altında kalan tarihi mekanların görüntülerine yer verildi.

Tarihi Valilik binası ve tarihi kent meydanında drone görüntüleri eşliğinde hazırlanan klip, İçişleri Bakanlığı ve Sivas Valiliğinin sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Klip, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Sivas Valiliği tarihi mekanların kar altındaki görüntülerinden klip hazırladı
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