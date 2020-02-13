Sivas Valiliği tarihi mekanların kar altındaki görüntülerinden klip hazırladı
Sivas Valiliği kentte son günlerde etkili olan yoğun kar yağışının ardından klip hazırladı.
Sivas Valiliği kentte son günlerde etkili olan yoğun kar yağışının ardından klip hazırladı.
Sivas Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan klipte, karlar altında kalan tarihi mekanların görüntülerine yer verildi.
Tarihi Valilik binası ve tarihi kent meydanında drone görüntüleri eşliğinde hazırlanan klip, İçişleri Bakanlığı ve Sivas Valiliğinin sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.
Klip, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.