Sivas Valiliği'nden tarihi kent meydanında kar klibi

13.02.2020 16:31 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:31

SİVAS Valiliği'nin tarihi kent meydanında kar altındaki görüntüleriyle hazırladığı kar klibi, sosyal medyada ilgi gördü.

Sivas'ta iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı kentte kartpostallık görüntüler oluştururken, Valiliğin tarihi kent meydanının kar altındaki görüntüleriyle hazırladığı ve sosyal medya hesabından paylaştığı kar klibi büyük ilgi gördü. Kar yağışının ardından Sivas'ta Cumhuriyet, Selçuklu ve Osmanlı eserlerinin bulunduğu Cumhuriyet Meydanı'nda kartpostallık görüntüler oluştu. Kar yağışıyla oluşan eşsiz manzarayı ölümsüzleştirmek için Sivas Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekibi tarafından klip hazırlandı. Klipte 'Kar Yağar Kar Üstüne' türküsüne yer verildi. Valilik ve İçişleri Bakanlığı tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşılan klip büyük ilgi gördü.

Kaynak: DHA