Sivas'ta bazı kurumlar arasında protokol imza töreni düzenlendi

Sivas'ta valilik, belediye ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında turizm, eğitim, tarım ve hayvancılık sektörlerine ilişkin protokoller imzalandı.

Sivas'ta valilik, belediye ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında turizm, eğitim, tarım ve hayvancılık sektörlerine ilişkin protokoller imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, valilik binasında düzenlenen programda atılan imzalarla, "Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsası" İl Özel İdaresinden belediyeye, Özel İdare'ye ait olan Serpincik Göleti de tarımsal sulama ve turizm amacıyla belediyeye devredildi.

Protokolle ayrıca, kent merkezindeki 8 derslikli Namık Kemal İlkokulu'nun yıkılarak aynı alana belediye tarafından kapalı otoparkı, spor salonu ve sosyal tesisleri bulunan 24 derslikli yeni bir okulun yapılması kararlaştırıldı.

Protokol imza törenine, Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Sıtkı Eminoğlu katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde