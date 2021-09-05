Sivas Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu 02/09/2021 Tarih 2021/42 Sayılı Kararı
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Sivas Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu 02/09/2021 Tarih 2021/42 Sayılı Kararı

Sivas Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu 02/09/2021 Tarih 2021/42 Sayılı Kararı
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KARAR TARİHİ : 02. 09. 2021 KARAR NO : 2021/42İL HIFZISSIHHA KURULU KARARIİl Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26 ncı maddesi gereğince, 02. 09.

KARAR TARİHİ : 02. 09. 2021 KARAR NO : 2021/42

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

İl Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26 ncı maddesi gereğince, 02. 09. 2021 tarihinde Sayın Valimiz Salih AYHAN başkanlığında, imza bölümünde isim ve unvanları bulunan asıl üyeler dışında, süreçte yetki ve sorumlulukları bulunan kurum/kuruluşların en üst yöneticilerinin de katılımıyla olağanüstü toplanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 24/10/2020 tarihli ve 15488921 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesinin, öğrenci/ kursiyer sayısı başlıklı 8. maddesinde "ilçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları ve benzeri durumlarda Bakanlıkça veya il/ ilçe hıfzıssıhha kurulunun kararlarına istinaden mülki amirliklerince her bir kurs programına devam edecek bir sınıfta bulunması gereken en az ve en fazla öğrenci/ kursiyer sayısı yeniden belirlenir. "

Ayrıca "Kursların; ilköğretim kurumlarında hafta içi ders saatleri dışında, ortaöğretim kurumlarında ise yaz dönemi hariç cumartesi ve pazar günleri yapılması esastır. Ancak ihtiyaç duyulması halinde kurslar, ilköğretim kurumlarında cumartesi ve pazar günlerinde, ortaöğretim kurumlarında ise hafta içi ders saatleri dışında saat 22. 00'a kadar devam edebilir. " denilmektedir.

Buna istinaden;

Covid-19 salgın sürecinde Milli Eğitim Müdürlüğümüzce il merkezi ve ilçelerde açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında sınıf öğrenci sayılarının 15 - 18 kişilik sınıflar halinde devam edilmesine, Ortaokul, imam hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlarında yapılan destekleme ve yetiştirme kurslarının cumartesi ve pazar günleri yapılmasına, ortaöğretim kurumlarında ise hafta içi ders saatleri dışında saat 22. 00'a kadar devam etmesine, İl Hıfzıssıhha Kurulumuzca yukarıda alınan kararlara uymayanlara İl Hıfzıssıhha Kurul Kararlarına riayet etmemekten Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282 inci maddesine göre idari para cezası uygulanmasına ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına?

Oy birliğiyle karar verilmiştir.

Kaynak: Habermetre

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Sivas Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu 02/09/2021 Tarih 2021/42 Sayılı Kararı - Haberler
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