Sivas Valiliği: İdlib'de 1 askerimiz şehit olmuştur
Sivas Valiliği, Suriye'nin İdlib kentinde bir Türk askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi
19.03.2020 19:58 | Son Güncelleme: 19.03.2020 19:58
Suriye'nin İdlib kentinde bir Türk askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Sivas Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'nin İdlib bölgesinde görev yapan hemşehrimiz, Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir (25) şehit olmuştur" ifadelerine yer verildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com