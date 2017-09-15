Sivas Valiliği Baraj ve Göletlerde Suya Girmeyi Yasakladı

Sivas Valiliği, kentte akarsularda suya girmeyi yasakladı.



Sivas Valisi Davut Gül imzasıyla yayımlanan genelgede, il sınırları içerisinde bulunan baraj, gölet, regülatör, kanal, dere ve akarsular ile HES kanalları, kum ocağı sahalarında biriken göletlere vatandaşların serinlemek, balık tutmak gibi amaçlarla girdikleri ve boğuldukları, boğulma vakalarının son yıllarda artarak devam ettiği istatistiki verilerden anlaşıldığına dikkati çekildi.



Baraj, gölet, sel kapanı, regülatör, sulama kanalı, drenaj ya da taşkından korunma maksadıyla inşa edilen tesislerde ve akarsularda suya girmenin Valilik Makamının ilgi kararı ile yasaklandığının belirtildiği genelgede, "5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11 inci maddesi (c) fıkrası gereğince vatandaşımızın huzur ve güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve vatandaşlarımızın korunması bakımından İlimiz sınırları içerisinde aşağıda belirtilen tedbirlerin alınması uygun görülmüştür." denildi.



Yasağa uymayanlar hakkında idari yaptırım uygulanacağı belirtilen genelgede, şu hususlara yer verildi:



"Tam boy ve yarım boy balıkçı çizmeleri ile Kızılırmak, baraj, gölet gibi sulara girilmesi, çizmelerin yanından su dolarak boğulma vakalarına neden olduğundan, balıkçı çizmeleri ile suya girilerek balık avlanmasının yasaklanmasına, bu emrin sorumluluk alanı içerisinde kolluk kuvvetlerince yerine getirilmesine,



Yüzmek ve serinlemek amaçlı yasaklanan yerlerle ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesine, boğulma vakalarının sıklıkla meydana geldiği yerlerin İl Özel İdaresi, DSİ 19.Bölge Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığınca oluşturulacak komisyon tarafından araştırılarak su yatağında emniyetsiz olduğu tespit edilen noktalara uyarı levha ve işaretlerinin konulmasına, kurumların emniyet tedbirleri açısından varsa eksikliklerinin tamamlanmasına, kum ocağı işletmecileri tarafından kum alınan alanlara uyarı levhaları konulmasına, nehir yatağı krokisi üzerinde elde edilecek verilerin basın aracılığı ile halka duyurulmasına, bu görevlerin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından yerine getirilmesine,



Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereğince, AFAD tarafından her öğretim döneminde öğrencilerimizin bilgilendirilmesine,



Kolluk kuvvetlerinin boğulma vakalarının yaşandığı sahalara zaman zaman devriye görevi planlamalarına ve uygulamaya başlanılmasına,



Havuzlarda, tekne gezintisi ve işletme faaliyetlerinin yapıldığı göl kenarlarında can kurtaran personelinin bulundurulması için işletmeci tarafından gerekli tedbirlerin alınmasına ve işletme ruhsatı veren belediyeler tarafından denetimlerin yapılmasına,



İlimiz sınırları dahilinde bulunan HES kanallarında meskun mahallere yakın yerlerde her iki cepheden kanalların tel örgülerle kapatılmasına, kanal boyunca gerekli uyarı levhalarının konulmasına, denetimlerin DSİ 19.Bölge Müdürlüğü tarafından yapılmasına,



Koyulhisar İlçesinde bulunan Kılıçkaya ve Çamlıgöze barajlarının devamı olan Kelkit Çayında baraj kapaklarının açılıp kapanması sonucu Irmak yatağında su seviyesi alçalıp yükseldiğinden, özellikle baraj kapaklarının açıldığı zamanlarda yerleşim birimlerinde gerekli uyarıların yapılmasına, bu görevin HES işletmesi ve sorumluluk alanı içerisinde kolluk kuvvetleri tarafından yerine getirilmesine,





İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince 15 yaşını doldurmamış çocukların serinlemek amacıyla yukarıda yasaklanan alanlarda suya girmelerinin önlenmesine, 15 yaşından küçük çocukların sulardan çıkartılarak uzaklaştırılmasına, bu yaş gurubundaki çocuklarımıza yönelik olarak yaz tatillerinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yüzme kursları düzenlenerek çocuklarımıza yüzme becerisi kazandırılmasına, karar verilmiştir."