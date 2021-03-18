Valilikten 18 Mart'a özel klip
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Valilikten 18 Mart'a özel klip

18.03.2021 09:57 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:31

Sivas Valiliği, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı dolayısıyla klip hazırladı.

Sivas Valiliği, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı dolayısıyla klip hazırladı.

Kamera karşısına geçen Sivas Valisi Salih Ayhan, polis, imam, sağlık personeli, öğrenci, çiftçi ve gaziler, Çanakkale'de yazılan kahramanlık destanını anlatan, şehitlerin emaneti vatana sahip çıkılacağını vurgulayan mesajlar aktardı.

Bir bölümü tarihi Atatürk Kongre Müzesi'nde çekilen klipte, Sivas Lisesi öğrencilerinin Çanakkale'ye giderek bir daha dönmemesi ve o yıl mezun vermemesi de vurgulandı.

Vali Ayhan, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Atatürk Kongre Müzesi'ndeki klip çekiminde, "7'den 70'e canımızı veririz, vatanımızı asla vermeyiz. Çanakkale'yi geçilmez kılan ve bize bu toprakları vatan kılan tüm şehitlerimize rahmet diliyoruz. Rabbim onlardan ebediyen razı olsun." mesajını iletti.

Klip, Sivas Valiliği ve bazı kurumların sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Valilikten 18 Mart'a özel klip
Valilikten 18 Mart'a özel klip
Valilikten 18 Mart'a özel klip
Valilikten 18 Mart'a özel klip

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Destici Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Esra Erol Pelin Öztekin Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Cenk Tosun Cüneyt Çakır Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Valilikten 18 Mart'a özel klip - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 10:36:29. #1.14#
title