Sivas Valiliği 14 Mart Tıp Bayramı'na özel video klip hazırladı

Sivas Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 14 Mart Tıp Bayramı'na özel hazırladığı video kliple sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

"Mehmetçik vatana göğsünü siper ederken sarılan tüm yaralarda sen varsın." sözleriyle başlayan klipte, hayata gözlerini açan bir bebeğin ilk anında sağlıkçıların yanında yer aldığı vurgulandı.

Hastanelerin çeşitli polikliniklerinde muayene edilen hastaların görüntülerine yer verilen klipte, acil durumlarda sağlıkçıların zamana karşı yarışı anlatıldı.

Klipte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla sağlıkçıların her türlü zorluğa rağmen fedakarca mücadelede ettiği görüntülere yer verilirken, sağlık teşkilatının güçlendirilmiş araç ve gereçleriyle vatandaşların hizmetinde olduğu da belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer