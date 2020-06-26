SİVAS Vali Ayhan'dan 2 Temmuz açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

SİVAS Vali Ayhan'dan 2 Temmuz açıklaması

Vali Ayhan'dan 2 Temmuz açıklamasıSİVAS Valisi Salih Ayhan, 2 Temmuz Madımak Olayları anma programı hakkında bilgi vererek "Tedbirlerimizi gözden geçirdik.

26.06.2020 18:55 | Son Güncelleme: 26.06.2020 19:18

Vali Ayhan'dan 2 Temmuz açıklaması

SİVAS Valisi Salih Ayhan, 2 Temmuz Madımak Olayları anma programı hakkında bilgi vererek "Tedbirlerimizi gözden geçirdik. Bu süreçte sadece burada vefat eden 37 vatandaşımızın birinci derece yakınlarını kabul edeceğiz. Onlar bizim misafirimiz olacak. Onları ağırlayacağız. Asla yürüyüş olmayacak" dedi. İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karar ile Madımak Anma Etkinlikleri'ne koronavirüs salgını nedeniyle sınırlandırma getirildi. Sivas Valisi Salih Ayhan alınan tedbirler hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. Vali Ahmet Muammer Bey salonunda düzenlenen basın toplantısına Vali Ayhan'ın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu katıldı.

'BU ACI YÜREĞİMİZDE'

Vali Ayhan, "2 Temmuz 1993 yılında ilimizin yaşadığı en büyük badirelerden birisi, malumunuz Madımak Olaylarıdır. 27 yıldır bu acıyı yüreğimizde hissederek bunun artık toplumumuzu birleştiren, bütünleştiren bir ortak acı olması nedeniyle bu sene de farklı bir anma programı idrak edeceğiz. Dönemin şartlarını değerlendirdiğimizde ve düşündüğümüzde ülkemizin birlik ve beraberliğine kastedilen karanlık odakların planlar yaptığı bir yıldı. Bunun da en büyük acısını ilimiz yaşadı. Maalesef o zamandan bu zamana kadar da bu acı yüreğimizdedir. Şer odaklarının bu yaptığı kalleşlik ve kahpe planları ilimizde ayrıştırmayı, bölmeyi değil bütünleştirmeyi, milletimizin daha birlik ve beraber olması hususunu artırarak devam etmiştir" dedi.

'HERHANGİ BİR YÜRÜYÜŞ PLANLAMASI YOKTUR'

Bu yıl anma etkinliklerine kısıtlamalar getirildiğini aktaran Vali Ayhan, "Geçmiş yıllarda malumunuz ki ilimize birçok yerden misafirler geliyordu. Ortalama 10 bin kişilik bir anma programı oluyordu. Bu sene 16 Mart'tan itibaren birçok kısıtlamalar getirildi. Pandemi sürecinde herkes buna uydu ve hassasiyet gösterdi. Elbette bu acımız bunu yaşayacağız. Bu acılar bizi birleştirecek. Bu pandemi sürecine uygun bir şekilde de yasaklama yapmayacağız, sadece bir kısıtlama şeklinde az bir sayı belirleyerek birlik ve beraberliğe katkı sağlaması için gayret göstereceğiz. Tedbirlerimizi gözden geçirdik. Bu süreçte sadece burada vefat eden 37 vatandaşımızın birinci derece yakınlarını kabul edeceğiz. Onlar bizim misafirimiz olacak. Onları ağırlayacağız. Yine il protokolünden belli kişiler ile geçmiş yıllarda görev alan tertip komitesindeki başkan ve üye şeklinde alacağız. Ayrıca siyasi parti il başkanları ve vekillerimizin katılımıyla bu sene dar bir çerçevede ama geçmişi unutmayacağımız bir anma programı idrak edeceğiz. Gerekli tedbirleri aldık. Hazırlıklarımızı gözden geçirdik. Herhangi bir yürüyüş planlaması yoktur. Maske, sosyal mesafe, hijyen kuralları bizim olmazsa olmazımızdır. Asla yürüyüş olmayacak. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun" diye konuştu.

SİVAS Vali Ayhan'dan 2 Temmuz açıklaması

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir Haber
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları...
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini 'pişmanım' diyerek savundu Haber
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti Haber
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı Haber
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü Haber
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Arınç'tan 'İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?' sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı
Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna...
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi
7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya 'israf' eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle...
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya...
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Bahçeli, TBMM Başkanı seçiminde Mustafa Şentop'u destekleyeceklerini ilan etti
Bahçeli, TBMM Başkanı seçiminde Mustafa Şentop'u destekleyeceklerini ilan etti
Liverpool, İngiltere Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyon oldu
Liverpool, İngiltere Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyon oldu
Marcos Llorente'nin 264 bin TL değerindeki yatağı, yaşlanmayı geciktiriyor
Marcos Llorente'nin 264 bin TL değerindeki yatağı, yaşlanmayı geciktiriyor
Aracın hurdaya döndüğü kazada sürücü şans eseri hayatta kalmayı başardı
Aracın hurdaya döndüğü kazada sürücü şans eseri hayatta kalmayı başardı
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
Husumetli oldukları babayı bulamayınca 13 yaşındaki oğlunu vurdular
Husumetli oldukları babayı bulamayınca 13 yaşındaki oğlunu vurdular
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a YKS'ye girecek öğrenciler, sınavın neden öne alındığını sordu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a YKS'ye girecek öğrenciler, sınavın neden öne alındığını sordu
Gazeteci Yanardağ'ın Abdülhamid Han'a yönelik söylediği hakaret içerikli ifadeler başını yaktı
Gazeteci Yanardağ'ın Abdülhamid Han'a yönelik söylediği hakaret içerikli ifadeler başını yaktı
Emre Belözoğlu hayranı olan Mert Hakan Yandaş'ın para ile ilgili söylediği sözler, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
Emre Belözoğlu hayranı olan Mert Hakan Yandaş'ın para ile ilgili söylediği sözler, G.Saray taraftarının...
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest
Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a genç işsizlik soruldu: Gençlerimizden geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a genç işsizlik soruldu: Gençlerimizden geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum
Kulübede görev alacak Ayhan Akman, Galatasaray'a yeğeni Ali Akman'ı getiriyor
Kulübede görev alacak Ayhan Akman, Galatasaray'a yeğeni Ali Akman'ı getiriyor
İzmir'de çekiçli, merdivenli, dubalı kavga anı kameralara yansıdı
İzmir'de çekiçli, merdivenli, dubalı kavga anı kameralara yansıdı
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Acun Ilıcalı ile görüşmelerin olumlu gittiğini söyleyen Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Sercan Yıldırım transferine yeşil ışık yaktı
Acun Ilıcalı ile görüşmelerin olumlu gittiğini söyleyen Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Sercan Yıldırım...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Kenan Doğulu Kerimcan Durmaz
Spor Caner Erkin Yılmaz Vural Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Kaza Kadın Bursa Deprem
Şu an buradasınız: SİVAS Vali Ayhan'dan 2 Temmuz açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 19:18:10. #1.14#
title