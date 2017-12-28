Mevlana Tüneli'nde, Uzun İnce Bir Yoldayım Türküsü Eşliğinde Yürüdüler

Sivas Belediyesi'nin projelerinden Mevlana Tüneli'nde, çalışmaların ilk etabı tamamlandı. 550 metre olarak planlanan çift yönlü tünelle şehrin doğusu ile batısı arasında ulaşımın hızlandırılması hedeflendi. Mevlana Mahallesi'ni, Aydoğan Mahallesi'ne bağlayacak tünelin şehir içi trafiğini de rahatlatacağı hesaplandı. Delme çalışmaları yapılan tünelin birinci tüpünde ise ışık göründü.

AŞIK VEYSEL'İN TÜRKÜSÜ EŞLİĞİNDE YÜRÜDÜLER

Sivas Belediye Başkanı Aydın ve kentte faaliyet gösteren bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, 'Beraber yürüyoruz, Mevlana Tüneli'nde' sloganıyla tünelden ilk geçişi yürüyerek, yaptı. Aydoğan- Yüceyurt tarafından yaklaşık 300 kişinin katılımıyla başlayan yürüyüş, tünelin Mevlana Mahallesi tarafında sona erdi. Katılımcılar, Aşık Veysel Şatıroğlu'nun 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsü eşliğinde yürüdü. Tünel, 1916 yılında yapılan ve ilk 'Erkek Muallim Mektebi' olarak açılan, 1984- 1985 eğitim ve öğretim yılında ise Selçuk Anadolu Lisesi olarak öğretime devam eden tarihi taş binanın altından geçiyor.

"HEDEFİMİZ YAZ ORTASINDA TRAFİĞE AÇMAK"

Yürüyüş sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Aydın, şöyle devam etti:

"Mevlana Tüneli, Sivas ulaşımını büyük ölçüde rahatlatacak. Özellikle kent meydanını besleyen 50'nci Yıl Kavşağı, Hastaneler Kavşağı, Gazi Lisesi ve Sivas Lisesi Kavşağı olmak üzere bu bölgelerin trafik yükünün azalmasına ciddi katkı sunacağını düşünüyoruz. Şehrin kuzeyi ile doğu bağlantısını merkeze girmeden bu noktadan inşallah sağlayacağız. Önemli bir projeydi. Trafiği rahatlatmak adına zor bir projeydi; ama gördüğünüz gibi Allah'a şükürler olsun, belli bir noktaya geldi. Birinci tüp, tamamen açıldı ve ikinci tüpteki çalışmalar devam ediyor. Hedefimiz, bu yaz ortasında trafiğe açmak."