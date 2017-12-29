Sivas Uzman Dr. Çiçekli Soğuk Hava İnsanı Hasta Yapmaz

Sivas Medicana Hastanesi İç Hastalıkları Uzman Dr. Emre Çiçekli soğuk havaların değil, insanların birbirlerini hasta ettiğini söyledi.



Halk arasında ' kar mikropları öldürür, kar yağınca mikroplar temizlenir ve insanlar enfeksiyona yakalanmaz' gibi bir kanının olduğunu ifade eden Medicana Sivas Hastanesi İç Hastalıkları Uzman Dr. Emre Çiçekli, bunun bir bakıma doğru olduğunu söyledi. Karın havadaki mikropları öldürdüğünü ifade eden Çiçekli, Kar havadaki mikropları öldürür ama hangi mikropları. Sonuçta biz enfeksiyon etkenlerinden konuşuyoruz. Enfeksiyon etkenleri bakteriyel etkenler ve viral etkenler yaygın olarak ikiye ayrılır. Havadaki bakterileri kar öldürür, ama iş yerlerindeki, evlerdeki, kapalı alanlardaki mikropları öldürmez. Virüsler üzerinde de bu etkisinin çok olmadığını düşünüyoruz. Malum mevcut aylarda hava çok soğuk, insanlar dışarıda çok fazla vakit geçiremiyorlar. Daha çok kapalı alandalar. Birbirleri ile daha fazla iletişim halindeler ve bu enfeksiyon etkenlerini birbirlerine daha fazla bulaştırma riski altındalar. O yüzden biz şunu söylüyoruz; kar yağarsa havadaki mikroplar özellikle bakteriler ölebilir ama insanları enfeksiyon etkenlerinden karın yağması korumaz. Mümkün olduğunca hava soğuk demeyip dışarı çıkıp temiz hava almaları lazım insanların. Mesela insanların yağan karı yememeleri lazım. Çünkü havadaki mikropları yere indirecek haliyle. Onun dışında kapalı ortamları çok havalandırmaları gerekir. Özellikle çok kalabalık yerleri, ısı değişiminin fazla olduğu yerlere girmelerini istemiyoruz. Bu ortamlardan uzak durulmalı dedi.



'ANTİBİYOTİK KULLANIMINA DİKKAT'



Enfeksiyon durumunda mutlaka hekime başvurulması gerektiğini belirten Çiçekli şöyle devam etti



Bu enfeksiyon etkenleri bakteriyel olabilir, viral olabilir. Viral etkenler daha sıklıkla nezle, grip gibi enfeksiyonlar yaratıyorlar. Bunların tedavileri de bizim için önemli. Enfeksiyon durumunda hekimlere başvurmalarını istiyoruz. Özellikle her enfeksiyon olan insanın antibiyotik kullanması doğru değildir, bunu önermiyoruz. Lütfen hekimleri bu konuda zorlamayalım. 'Boğazım ağrıyor, bana bir antibiyotik yazar mısın', 'geçen şu antibiyotiği içmiştim geçti, bizim komşu şu antibiyotiği kullanıyormuş' gibi şeyleri istemiyoruz. Soğuk bir ilde yaşıyoruz. İlimizin koşulları bu. O yüzden halkın bu koşullara uygun hareket etmesi gerekir. Hastalıkların tedavisinde, hastalıkların ortadan kaldırılmasında doktorlar sanıldığı kadar önemli rol oynamıyorlar. Doktorlar sadece size tanı koyup, tedavinizi belirleyebilirler ama hastalıklardan korunmak hastanın elindedir. Bu yüzden en önemli görev hastanın kendisine düşmektedir.



'SOĞUK HAVA HASTA YAPMAZ'



Soğuk havaların değil, insanların birbirlerini hasta ettiğini ifade eden Çiçekli şunları söyledi



Soğuk havalar hasta yapmaz. Bu tabu yıkılsın, böyle bir şey yok. Soğuk havada daha az hasta olmak için şunu yapmak gerekir. Kesinlikle kapalı ortamlardan uzak duracağız, kapalı ortamları havalandıracağız, çok fazla insanın olduğu kapalı alanlara girmemeye çalışacağız, ısı değişimlerinden uzak durmaya çalışacağız. Çünkü her vücudun ortalama bir vücut ısısı var ve bu ısı optimal bağışıklık sistemi için gerekli bir durum. Sürekli hava değişimleri terlemeler, soğumalar bağışıklık sistemini zayıflatıyor ve hastaların yanına yaklaşmayacağız. Hasta insanlardan uzak duracağız, hasta insanlar da kendini hastalıkları geçene kadar bir miktar toplumdan izole edecekler. Soğuk hava değil, insanlar birbirlerini hasta yapıyor ve gerekli önemleri almayanlar hasta oluyor.