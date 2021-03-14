SİVAS Üzerine benzin dökerek kendini yakmaya kalktı, vatandaşlar kurtardı
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SİVAS Üzerine benzin dökerek kendini yakmaya kalktı, vatandaşlar kurtardı

14.03.2021 16:50 | Son Güncelleme: 14.03.2021 17:20

Üzerine benzin dökerek kendini yakmaya kalktı, vatandaşlar kurtardıSİVAS'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.K., üzerine benzin dökerek kendini yakmaya çalıştı.

Üzerine benzin dökerek kendini yakmaya kalktı, vatandaşlar kurtardı

SİVAS'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.K., üzerine benzin dökerek kendini yakmaya çalıştı. Pantolonu alev alan M.K.'yi vatandaşlar müdahale ederek kurtardı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Cumhuriyet Meydanı'nda yaşandı. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen M.K., elinde benzin dolu şişeyle kent meydanına geldi. Daha sonra M.K., benzini üzerine ve yere dökerek ateşe verdi. Pantolonu yanmaya başlayan M.K.'ye çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Alevleri söndüren vatandaşlar ile M.K arasında yerde boğuşma yaşandı. Bu anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi. İhbar üzerine bögleye gelen sağlık ekipleri, tedbir amaçlı M.K.'yi Sivas Numune Hastanesi'ne götürdü. M.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

M.K.'ye müdahale eden vatandaşlardan Burak Yiğit (26), "Arabayla yoldan geçerken bir anda elinde benzin bidonu ile adamı farkettik. Benzini döküp yaktı. Pantolonu falan tutuştu. Arkadaşlarla üzerine atladık. Biraz daha geç kalmış olsaydık kendini yakardı" dedi.

SİVAS Üzerine benzin dökerek kendini yakmaya kalktı, vatandaşlar kurtardı
SİVAS Üzerine benzin dökerek kendini yakmaya kalktı, vatandaşlar kurtardı
SİVAS Üzerine benzin dökerek kendini yakmaya kalktı, vatandaşlar kurtardı
SİVAS Üzerine benzin dökerek kendini yakmaya kalktı, vatandaşlar kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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