Sivas üşüttü

22.09.2019 00:03

Sivas'ta termometreler de hissedilir hava sıcaklığı sıfırın altında eksi 1 olarak ölçüldü.



Sivas'ta hava sıcaklığı hissedilir derece azaldı. Kent merkezinde gündüz 10 derece ölçülen hava sıcaklığı akşam saatlerinde sıfırın altında eksi 1 derece olarak ölçüldü. Vatandaşlar kışlık elbiseleri çıkardı. Kentte vatandaşlar gündüz tişörtle gezilirken, akşam saatlerinde tişörtün yerini kışlık giysiler aldı. Vatandaşlar havanın soğuk olduğunu ve üşüdüklerini dile getirdi. - SİVAS

Kaynak: İHA