Sivas Üniversiteli Buğra'nın Cenazesi Ankara'ya Gönderildi

Sivas'ta yaşadığı evde ölü bulunan üniversite öğrencisi Buğra Çetin'in (28) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderildi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Mehmetpaşa Mahallesi Emin Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği öğrencisi Buğra Çetin'den bir süre haber alamayan Ankara'daki ailesi ev arkadaşlarına ulaşarak yardım istedi. Bir süre sonra eve gelen arkadaşları Buğra Çetin'i yatağında hareketsiz olarak buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Buğra Çetin'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Buğra Çetin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bugün hastanede otopsi işlemi gerçekleştirildi. Vücudundan alınan parçalar kesin ölüm nedeninin tespiti için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Otopsinin ardından cenazesi yakınlarına teslim edilen Buğra Çetin, Ankara'da toprağa verilecek. Talihsiz gencin 30 Kasım'da annesi Afife Çetin'i kaybettiği öğrenildi.