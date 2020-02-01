Sivas UMKE ekibi hasta kurtarma operasyonunu klip haline getirdi
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Sivas UMKE ekibi hasta kurtarma operasyonunu klip haline getirdi

Sivas'ta Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri (UMKE), karlı yollarda gerçekleştirdikleri hasta kurtarma operasyonları için klip hazırladı.

01.02.2020 10:58 | Son Güncelleme: 01.02.2020 10:58
Sivas UMKE ekibi hasta kurtarma operasyonunu klip haline getirdi

'ta Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri (UMKE), karlı yollarda gerçekleştirdikleri hasta kurtarma operasyonları için klip hazırladı.

Sivas UMKE, merkeze bağlı köyündeki diyaliz hastaları Şerife Ayazma ve Gülser Ateş ile Yakup köyünden Safiye Kondu'nun, yoğun kar yağışı sebebiyle yolu kapanan köylerinden kurtarılması için çalışma başlattı.

4X4 ambulans ile köylere ulaşan ekipler, hastaları kurtarma anlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerle hazırlanan klip, ilgi gördü.

Kaynak: AA
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