Sivas Türkiye'nin İlk 'Millet Bahçesi' Sivas'a Açılıyor Hd

Türkiye'nin ilk 'Millet Bahçesi' Sivas'a açılıyor

İrfan ÖZŞEKER/KANGAL (Sivas), (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran genel seçimlerinde, partisinin seçim beyannamesinde yer alan 'Millet Bahçesi'nin ilki, Sivas'ta açılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'nin seçim beyannamesini açıklarken paylaştığı 'Millet Bahçesi' projesi için ilk adım Sivas'ta atıldı. Kangal ilçesinde belediye tarafından yapımı tamamlanan mesire alanına 'Millet Bahçesi' adı verildi. İnşasına geçen yıl başlanan ve Kangal Belediye Meclisi'nin aldığı kararla ismi 'Millet Bahçesi' yapılan tesisin yakında hizmete gireceği belirtildi. Yaklaşık 30 bin metrekarelik alana yapılan Millet Bahçesi'nin maliyetinin ise yaklaşık 1 milyon TL olduğu öğrenildi.

Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, Türkiye'de ilk 'Millet Bahçesi'nin ilçelerinde açılacağını söyledi. Öztürk, "24 Haziran genel seçimlerinde sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle büyük illerde böyle bir projesinin, düşüncesinin olduğunu kamuoyuyla paylaşması bizde de heyecan uyandırdı. Biz buraya geçen yıl başlamıştık. 30 bin metrekarelik bir alanı, piknik mesire alanı olarak her türlü donatılarını yaparak hazır hale getirdik. Allah nasip ederse yakında da açılışı olacak ama isim vermemiştik. Karanlık köyüne yakın bir yer, ilçeye 6 kilometre uzaklıkta burası. Sayın Cumhurbaşkanımızdan duyunca, ismi Karanlık olmasından dolayı insanlar eleştiriyor bunu, buranın adını 'Millet Bahçesi koyalım biz' dedik. Arkadaşlarımız isimlerini de yazdırdı, çalışmaları yapıyorlar. İki hafta önce cuma günü belediye meclis kararımızla buranın kararını alıp, Türkiye'de belediye meclis kararı alınan ve ismi verilen ilk 'Millet Bahçesi'ni Sivas'ın marka ilçesi Kangal'ımıza kazandırdık. Bundan dolayı gayet mutluyuz, memnunuz. İnsanlarımızda da o mutluluğu onların gözlerinde, söylemlerinde görebiliyoruz" dedi.

'CUMHURBAŞKANIMIZI DAVET EDECEĞİZ'

Parkın bittiğini ve gelecek günlerde resmi açılışının yapılacağını ifade eden Başkan Mehmet Öztürk, açılış için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a davetiye göndereceklerini söyledi. Başkan Öztürk, şöyle konuştu:

"Burada 5 tane adacık, sulu zeminler, yaklaşık 70 civarında kamelya, ayrıca bu adacıklarda insanların toplu halde oturacağı yani 150-200 kişilik gruplar halinde gelip oturup pikniğini, toplantısını yapacağı, sohbet, muhabbet edebileceği alanlar oluşturduk. Yani bir aile sabah gelsin buraya, öğleye doğru hem mangalını yaksınlar çaylarını içsinler, çocukları sıkılınca çocuk oyun grupları var çocukları orada oyunlarını oynasın, yan tarafta bir basketbol sahası yaptık orada basketbolunu oynasın, voleybolunu oynasın. Hem spor yapsınlar hem eğlensinler, hafta içerisinde oluşan yorgunluğu buraya gelip atsınlar. Mesai saatlerinden sonra akşam serinliğinde gelip burada oturup etkinliklerini yapsınlar. Burası çok güzel oldu, ilçemize şimdiden hayırlı olsun diyorum. Bizim görevimiz, ilçemizdeki insanlarımızın talepleri, istekleri doğrultusunda imkanlarımızı da zorlayarak burada hem akıl terimiz var hem de insanlarımızın böyle bir isteğini, arzusunu yerine getirmemiz için alın terimiz var. Akıl teriyle alın teri birleşince böyle güzellikler ortaya çıkıyor. Gönlümüz, burasını Cumhurbaşkanımızın açmasını ister, biz davetiyemizi göndereceğiz inşallah. O değerin bizim genel başkanımızın, yeni başkanımızın burada bu ilçeyi şereflendirmesi ama fazla beklentiye girmeye gerek yok ama yürekten arzu ediyoruz. İlgili bir bakanımız kim varsa davet edeceğiz buraya, inşallah fırsatları olur, boşlukları olur ilimizi şereflendirir."

'7'DEN 70'E HERKES FAYDALANABİLECEK'

İlçede 'Millet Kıraathanesi' de açacaklarını ifade eden Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, şunları kaydetti:

"Millet Kıraathanesi'ne de geçen yıl başlamıştık. Yaklaşık 450 metrekarelik bir alan, 3 kat. Alt katta fitness salonumuz, bayanlara yapmıştık, erkeklerden özellikle gençlerden talep vardı. Buranın adını da 'Millet Kıraathanesi' olarak belirledik. Belediye meclisimizde aldığımız karar neticesinde Millet Kıraathanesi yapacağız. Buradaki işlev şu şekilde olacak; geçmişte de bunları söylemiştik insanlarımıza, daha önce 'dede-torun' diyorduk, halk arasında böyle bir söylem vardı. Şimdi ismi değişti ama içindeki işlemleri belki biz, Allah öyle nasip etti, Cumhurbaşkanımızın adını söylediğini biz düşünmüştük. 7 yaşındaki çocuktan 70 yaşındakine kadar buraya gelip televizyon falan olmayacak, büyükler kitabını okusun, çayını kahvesini içsin, kekini yesin, diğer taraftan çocuklarımız satranç turnuvaları, oyunları, boyamalar, resimle ilgili, okumayla yazmayla ilgili yani çok gelişmiş bir kütüphane de olarak düşünebiliriz. Sabahleyin aileleri gelecek buraya, çocukları ile beraber akşama kadar oyun oynayacaklar, spor yapacaklar, hoşça vakit geçirecekler. Bunun da çalışmaları bitti, siparişlerini verdik. Tamamladıktan sonra 'Millet Bahçesi' ile 'Millet Kıraathanesi'ni eş zamanlı olarak açılışını yapıp ilçe halkının hizmetine sunacağız."