SİVAS Türkiye'nin ilk ay-yıldızlı camisi yarın ibadete açılıyor
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SİVAS Türkiye'nin ilk ay-yıldızlı camisi yarın ibadete açılıyor

Türkiye'nin ilk ay-yıldızlı camisi yarın ibadete açılıyorSİVAS'ta ay ve yıldız şeklindeki mimarisiyle Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Yukarı Tekke Ay Yıldız Camisi yarın düzenlenecek törenle ibadete açılacak.

06.08.2020 16:09 | Son Güncelleme: 06.08.2020 16:16

Türkiye'nin ilk ay-yıldızlı camisi yarın ibadete açılıyor

SİVAS'ta ay ve yıldız şeklindeki mimarisiyle Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Yukarı Tekke Ay Yıldız Camisi yarın düzenlenecek törenle ibadete açılacak. Sivas'ta yapımına 2017 yılında başlanan ve 'ay-yıldız' şeklindeki mimarisiyle dikkat çeken cami tamamlandı. Yukarı Tekke Mezarlığı yakınlarında, belediye ve hayırsever vatandaşların iş birliğiyle yapılan 7 bin metrekare kapalı alana sahip caminin yıldız şeklindeki kapalı alanında 3 bin 500 kişi, hilal şeklindeki avlusunda ise 4 bin 900 kişi namaz kılabilecek. Camideki açık ve kapalı alanlarda toplamda 8 bin 400 kişi aynı anda ibadetini yapacak. İç tefrişatı yapılan caminin halıları da serilerek, süslemeleri tamamlandı. Mimarisi ile dikkat çeken caminin süslemelerini Sivas Özgecan Hanımlar Kültür Merkezi'nde kurs gören kadınlar üstlendi. Süslemelerinde filografi sanatından Arapça 'elif' ve 'vav' harfleri ile özel işlemeli tablolar yer aldı. Dış mimarisi kadar iç özellikleri ile de dikkat çeken cami yarın düzenlenecek tören ile ibadete açılacak. Camideki açılış programının ardından cuma namazı eda edilecek.

SİVAS Türkiye'nin ilk ay-yıldızlı camisi yarın ibadete açılıyor

Kaynak: DHA

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