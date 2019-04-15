Sivas Turizmde Gözde Şehir Olacak

Sivas Valiliği ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından Şems-i Sivasi İl Halk Kütüphanesinde Turizm Haftası dolayısıyla 'Turizmde Sivas' konulu panel düzenlenen panelde konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas'ın turizmde gözde bir şehir olacağını söyledi.

Şems-i Sivasi İl Halk Kütüphanesinde gerçekleştirilen programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Kültür Turizm Müdürü Vekili Teoman Karaca, turizm lisesi ve fakültesinden öğrenciler ile turizm sektöründen temsilciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile Sivas'ın kısa tanıtım filminin izlenmesinin ardından konuşmalara geçildi.

'50'ye yakın proje ile turizmde gözde bir şehir olacağız'

Panel öncesi programda konuşan Vali Ayhan, 50'ye yakın proje ile turizmde gözde bir şehir olacaklarını belirterek, "Bir şehrin kalkınması şehrin tüm dinamiklerine ayrı ayrı özen gösterilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle göreve başladığımız günden itibaren farklı alanlara, farklı sektörlere yönelik projeler gerçekleştiriyoruz. Eğitimden spora, tarımdan sanayiye bir çok alanda 2023 vizyonumuzu açıkladık. Bugün Kültür ve Turizm Sivas projemiz ile vizyonumuzu kamuoyu ile paylaşıyoruz. Şehrimizin kültürel zenginliklerini gün yüzüne çıkarmak elbette çok önemli ama bunun kadar önemli olan bir diğer husus biz bu kültürel değerlerimizi bir turizm potansiyeline dönüştüre biliyor muyuz? Bu anlamda istediğimiz yerde olduğumuzu söylemek ne yazık ki mümkün değil. Çok net bir biçimde biz şehrimizi Turizm açısından bir cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz. 50'ye yakın proje ile turizmde gözde bir şehir olacağız. Küçük dokunuşlar ile büyük etkiler yaratacağız. "şeklinde konuştu.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise konuşmasında, "Sivas kültür ve turizm alanında önemli bir merkez. Gerek doğal gerekse tarihi güzelliklerini kazandırırsak önemli kazanımlar alacağız." dedi.

Açılış konuşmaların ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Suavi Ahipaşaoğlu'nun başkanlığında 'Turizmde Sivas'konulu panele geçildi. Panelde SCÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilm Dalı Öğretim Üyesi ve UNESCO Türkiye Doğa Bilimleri Milli Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Nazire Özgen Erdem, Arkeolog Atılgan Kaya, Otel İşletmecisi Şemsettin Yolalan ve TÜRSAB İl Temsilcisi Mustafa Gülmez sunumlarını gerçekleştirdi. - SİVAS

Kaynak: İHA