Sivas Turizm Derneğinin yeni başkanı Hakan Bakar oldu

Sivas Turizm Derneği Başkanlığına gazeteci ve televizyon programı yapımcısı Hakan Bakar'ın getirildiği bildirildi.

Sivas Turizm Derneği Başkanlığına gazeteci ve televizyon programı yapımcısı Hakan Bakar'ın getirildiği bildirildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, kentin tanıtımına öncülük etmek için 1994'ten bu yana faaliyetlerine devam eden Sivas Turizm Derneği'nin yeni başkanı, yapılan genel kurulda alınan karar doğrultusunda Hakan Bakar oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakar, dernek yönetimi olarak şehre değer katmaya devam edeceklerini belirterek, "Sivas'ın köklü derneklerinden biri olan ve şehrin tanıtımına öncülük eden çalışmalara imza atan derneğimiz, yeni yönetimiyle bundan sonra da çalışmalarına devam edecek. Şehrin daha iyi tanıtılması yönünde kültür ve turizm alanında yapacağımız çalışmalarla farkındalık ortaya koymak adına birçok çalışmayı dernek yönetimimizle hayata geçirmeyi hedeflemekteyiz." ifadelerini kullandı.

Eski başkan Zekeriya Kartal ise yeni yönetime başarı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde