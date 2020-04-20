Sivas TSO'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
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Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Salih Ayhan, Sivas, Güncel

Sivas TSO'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), Milli Dayanışma Kampanyası'na 480 bin lira ile destek verdi.

20.04.2020 22:01 | Son Güncelleme: 20.04.2020 22:03
Sivas TSO'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), Milli Dayanışma Kampanyası'na 480 bin lira ile destek verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, STSO Başkanı Mustafa Eken, Vali Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti.

Eken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na oda meclis üyeleri ve istişare kurulunca 480 bin lirayı bağışladıklarını bildirdi.

Vefa Sosyal Destek Grupları'na ise 2 bin koli gıda paketi desteğinde bulunduklarını belirten Eken ve kampanyaya destek veren iş insanlarına Vali Ayhan teşekkürlerini sundu.

Sivas TSO'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Kaynak: AA

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