Sivas TSO'da "Nefes Kredisi" Toplantısı Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) "Nefes Kredisi" ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) "Nefes Kredisi" ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.

TSO Başkanı Eken, toplantıda yaptığı konuşmada, TOBB, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) iş birliğiyle Nefes Kredisi'nin hayata geçirildiğini belirtti.

Taşın altına elini koyan tüm oda ve borsa başkanlarına teşekkür eden Eken, şunları kaydetti:

"Biz de Sivas Ticaret ve Sanayi Odası ve Sivas Ticaret Borsamız ile tüm imkanlarımızı üyelerimiz için seferber ettik. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da dediği gibi, şimdi yine üyelerimize nefes olmak için yola çıkıyoruz. Bu projede TOBB ve 365 oda ve borsa olarak, elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyuyoruz. Tüm kaynaklarımızı üyelerimizin emrine veriyoruz. Cirosu 25 milyon liranın altındaki küçük işletmeleri, üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesi ile Denizbank şubelerine başvurabilecekler. Bu konuda gayret gösteren destek veren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'a ve Denizbank yetkililerine teşekkür ediyorum. İş dünyamıza hayırlı olsun."

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ise kredinin üyeler için son derece önemli bir süreçte verildiğini söyledi.

Denizbank Orta Anadolu Bölge Müdürü Cem Turgut Gelgör ise amaçlarının kar etmek değil, yaşanan bu süreçte hizmet vermek olduğuna dikkat çekti.

Kaynak: AA