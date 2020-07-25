Sivas TSO Başkanı Eken, Pandemi Süreci İl Koordinasyon Kurulu Toplantısına katıldı
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Sivas TSO Başkanı Eken, Pandemi Süreci İl Koordinasyon Kurulu Toplantısına katıldı

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, Pandemi Süreci İl Koordinasyon Kurulu Toplantısına katıldı.

Sivas TSO Başkanı Eken, Pandemi Süreci İl Koordinasyon Kurulu Toplantısına katıldı
25.07.2020 17:17 | Son Güncelleme: 25.07.2020 17:20

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, Pandemi Süreci İl Koordinasyon Kurulu Toplantısına katıldı.

Vali Salih Ayhan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Eken, kentin teşvik kapsamına alınması konusunda topyekun hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Eken, 1. Organize Sanayi Bölgesinde kentin geleceği bakımından güzel çalışmalar yürütüldüğünü ifade ederek, "Organize Sanayi Bölgesinde 30'a yakın fabrikaya arsa tahsisi yapıldı. Bu fabrikalar tamamlandığında 3 bine yakın istihdam sağlanacak. Çalışan sayımız inşallah 2021 yılında 11 bin 588'e ulaşacak. Tabi ki en önemlisi Demirağ Organize Sanayi Bölgesi, bu bölgede lojistik köy inşaatı başladı. Altyapısında çalışılıyor. Yatırımcıların gelmesi için onlara Sivas'ı anlatmamız gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA

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