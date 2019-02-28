Sivas Trafik Lambalarındaki Yeşil Işıklar 'Hilal' Şeklini Aldı

Trafik lambalarındaki yeşil ışıklar 'hilal' şeklini aldı

Sivas'ta kent merkezinde bulunan trafik lambalarında yeşil ışık, Yeşilay Haftası nedeniyle hilal şeklinde yandı.

Sivas Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, 1-7 Mart arası çeşitli etkinliklerle kutlanan Yeşilay Haftası nedeniyle trafik ışıklarında yeşil ışığa hilal şeklini verdi. Kırmızı ve sarı ışık normal yanarken, yeşil ışığın ise hilal şekline büründü. Yeşilay Haftasında farkındalığı artırmak için bir hafta boyunca hilal şeklinde yanacak olan yeşil ışık, yayaların ve sürücülerin dikkatini çekti.

Sivas Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmet Kaynar, Türkiye'de ilk defa bu uygulamanın Sivas'ta yapıldığını ve çok olumlu tepkiler aldıklarını söyledi. Kaynar Yeşilay Haftası münasebetiyle farkındalık oluşturmak adına böyle bir uygulamayı Sivas Belediyesi olarak gerçekleştirdik. Tabi sürücülerin ve yayaların dikkatini çekiyor. Yeşilay Haftasının önemini ve mahiyetini iyi anlama, iyi kavrama adına yapmış olduğumuz bir çalışma. Gerçekten güzel bir uygulama. Türkiye'ye de örnek olacak bir çalışmaydı. Sivas Belediyesi olarak böyle bir uygulamayı aktif hale getirdik. 1-7 Mart arası, bu haftanın etkinliği süresince devam edecek sonrasında sinyalizasyonlarımız yeniden eski haline dönecek. Güzel, olumlu tepkiler aldık ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA