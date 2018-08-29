Sivas, Tokat ve Yozgat'ta Bayramda Elektrik Tüketimi Arttı

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (ÇEDAŞ) verilerine göre geçen yılki Kurban Bayramı'na göre bu yıl Sivas, Tokat ve Yozgat'ta elektrik tüketiminde yüzde 8,8'lik bir artış gözlendi. Söz konusu artışta mevsimsel etkilerin yanı sıra bayramın hafta içine gelmesi nedeniyle bazı işletmelerin çalışmaya devam etmesi etkili oldu

Bu yıl Kurban Bayramı boyunca ÇEDAŞ hizmet verdiği Sivas, Tokat ve Yozgat'ta elektrik tüketiminde geçen yılın bayram günlerine göre yüzde 8,8'lik artış yaşandı. 2017 Kurban Bayramı'na denk geldiği 31 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında bölgedeki toplam elektrik tüketimi 35 bin 78 MWh iken bu yıl 20-24 Ağustos'ta kutlanan Kurban Bayramı'nda bölgedeki toplam tüketim 38 bin 164 MWh'yi buldu. Elektrik tüketimindeki artışta bayramın ağustos ortasına denk gelmesinin yarattığı mevsimsel etkilerin yanı sıra hafta içinde bölgedeki bazı işletmelerin çalışmaya devam etmesi de etkili oldu.

Toplam 535 personel çalıştı

Artan talebi sorunsuz olarak karşılayan ÇEDAŞ, bayram boyunca bölgede kesintisiz enerji sağladı. Bayram süresince 535 personelin vardiyası 7/ 24 esasına düzenlenirken 115 araç da olası arızalara müdahale etmek üzere hazır bekletildi. Sivas, Tokat ve Yozgat'taki elektrik tüketiminin yoğun olduğu trafo bölgelerinde bayram öncesi bakım onarım çalışmaları yapılarak önleyici tedbirler alındı. Arıza kaynaklı uzun süreli kesintilerde kullanıcılara SMS aracılığı ile gerekli bilgilendirilmeler yapıldı.

Kurban kesim yerlerine nöbetçi ekip

Elektrik tüketiminin yoğun olduğu toplu kurban kesim alanlarında olası arızalara müdahale edebilecek nöbetçi ekiplerin planlaması yapıldı. Çalışma şartlarına göre ihtiyaç duyulacak seyyar aydınlatma, jeneratör gibi ekipmanlar ile ambar stoklarında bulunan malzemelerin kontrolleri yapılarak muhtemel ihtiyaçların temini sağlandı. Arızalara uzaktan müdahale edilmesine imkan veren SCADA Merkezi'nde Kriz Masası oluşturularak bayram boyunca nöbetçi ekipler tarafından online anlık takip yapıldı.

Bu arada ÇEDAŞ yetkilileri bölgedeki en büyük tüketimi gerçekleştiren 133 abone ile de önceden görüşmeler yaparak tüketim tahminlerini planladı. Yine hava durum tahminlerinin takip edilerek arıza ekiplerinin ve çağrı merkezi çalışanlarının planlanması da bu doğrultuda gerçekleştirildi. Tüm bu işlemler sırasında kaymakamlık, il özel idaresi ile koordineli olarak bir çalışma sergilendi. - SİVAS