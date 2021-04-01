Sivas-Tokat karayolunda kar yağışı ulaşımı aksattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivas-Tokat karayolunda kar yağışı ulaşımı aksattı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Sivas-Tokat karayolunda kar yağışı ulaşımı aksattı

Sivas-Tokat karayolunda kar yağışı ulaşımı aksattı?TOKAT-Sivas Karayolunda etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Sivas-Tokat karayolunda kar yağışı ulaşımı aksattı

?TOKAT-Sivas Karayolunda etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.Sivas-Tokat Karayolu üzerinde bulunan Çamlıbel mevkisinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücülerin ilerlemekte zorlanması nedeniyle zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Bölgede yaşanan yoğunluk yoldan geçen sürücüler tarafından görüntülendi. Karayolları ve trafik ekiplerinin erken müdahalesi ile yolda ulaşım yeniden sağlanırken, sürücülere dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ömer Çelik Özlem Zengin Ali İhsan Yavuz Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Cem Adrian Hande Erçel Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Nihat Özdemir Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ali Koç Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivas-Tokat karayolunda kar yağışı ulaşımı aksattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 13:09:32. #1.15#
title