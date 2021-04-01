Sivas-Tokat karayolunda kar yağışı ulaşımı aksattı

Sivas-Tokat karayolunda kar yağışı ulaşımı aksattı?TOKAT-Sivas Karayolunda etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Sivas-Tokat karayolunda kar yağışı ulaşımı aksattı

?TOKAT-Sivas Karayolunda etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.Sivas-Tokat Karayolu üzerinde bulunan Çamlıbel mevkisinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücülerin ilerlemekte zorlanması nedeniyle zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Bölgede yaşanan yoğunluk yoldan geçen sürücüler tarafından görüntülendi. Karayolları ve trafik ekiplerinin erken müdahalesi ile yolda ulaşım yeniden sağlanırken, sürücülere dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı