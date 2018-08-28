Sivas-Tokat karayolunda bir tır alev alev yandı

TOKAT - Sivas'tan, Tokat'a giden özel bir şantiyeye ait tır karayolu üzerinden alevler içinde kaldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Sivas-Tokat karayolu Çamlıbel Beldesi yakınlarında meydana geldi. Sivas'tan Tokat'a doğru seyir halindeki, Kaya Arkaz yönetimindeki 58 AAH 559 plakalı tırın seyir halindeyken kabin kısmında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tırın tamamını sardı. İtfaiye ekiplerine haber verilmesinin ardından olay yerine gelen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri yarım saat süren çalışmasının ardından yangını söndürdü. Yangında tır kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.