Sivas-Tokat kara yolu kontrollü ulaşıma açıldı
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Sivas-Tokat kara yolu kontrollü ulaşıma açıldı

14.01.2021 09:27 | Son Güncelleme: 14.01.2021 09:30
Sivas-Tokat kara yolu kontrollü ulaşıma açıldı

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle gece saatlerinde ulaşıma kapanan Sivas-Tokat kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle gece saatlerinde ulaşıma kapanan Sivas-Tokat kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kentte dün başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle gece saatlerinde trafiğe kapanan Sivas-Tokat kara yolunun Çamlıbel Geçidi'nde çalışmaların tamamlanmasının ardından yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Polis ekipleri zinciri bulunmayan ağır tonajlı araçların bölgeden geçişine izin vermiyor.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Sivas'ı çevre illere bağlayan Geminbeli, Eğribel ve Yağdonduran geçitlerinde de ulaşımda zaman zaman aksama yaşanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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