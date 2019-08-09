SİVAS TIR İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 1 YARALI

09.08.2019 13:20

SİVAS'ın Gölova ilçesinde TIR ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Gölova ilçesi yakınlarında D-100 karayolu üzerindeki Boğazköy yakınlarında yaşandı. Kazım Ayhan (37) yönetimindeki 34 DP 3807 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Hikmet Altınöz yönetimindeki 31 K 4155 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada hafif ticari araç içinde sıkışan Dursun Kumru olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Kazım Ayhan ise sıkıştığı araç içinden Suşehri Belediyesi İtfaiyesi bünyesindeki arama ve kurtarma ekipleri tarafından çıkartılarak Gölova Devlet Hastanesine kaldırıldı. TIR sürücüsü Altınöz ise olayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA