Sivas Tır'daki Camlar Yola Döküldü

Sivas'ta hareket halindeki TIR'ın kasasında yüklü 8 ton cam iplerin kopması sonucu yola döküldü.

Kaza saat 10.30 sıralarında Sivas- Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Mersin'den, Erzurum'a giden cam yüklü Murat S. yönetimindeki 55 LG 374 plakalı çekici ve 55 SC 701 dorse plakalı TIR kavşaktan döndüğü sırada camların bağlandığı ipler koptu. Dorsedeki 8 ton cam yola saçıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Yola dağılan cam parçaları nedeniyle Sivas-Ankara karayolu trafiğe kapandı. Polis ekipleri kendi imkanlarıyla yola saçılan camları temizlemeye çalıştı. Karayolları temizlik ekiplerinin iş makinesiyle yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.