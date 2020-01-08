Sivas tipide mahsur kalanları özel idare ekipleri kurtardı
SİVAS Tipide mahsur kalanları Özel İdare ekipleri kurtardıSİVAS'ın Gürün ilçesinde tipide mahsur kalan 7 araç ve içerisindekiler karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.
SİVAS Tipide mahsur kalanları Özel İdare ekipleri kurtardı
SİVAS'ın Gürün ilçesinde tipide mahsur kalan 7 araç ve içerisindekiler karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.
Gürün ilçesi Yolgeçen köyüne gitmek üzere yola çıkan 7 araç içerisinde bulunanlar, tipi ve sürgün nedeniyle mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Gürün İlçe Özel İdare Müdürlüğü karla mücadele ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu bölgeye ulaşan ekipler, araçları köye kadar güvenli bir şekilde ulaştırdı.