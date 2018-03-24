Sivas Tıkanan Kanalları, Dalgıç Kıyafeti Giyerek Açtılar

Tıkanan kanalları, dalgıç kıyafeti giyerek açtılar

SİVAS Belediyesi, iki gündür sorun yaşanan Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) lodos nedeniyle kapanan kanalları açmak için personellere dalgıç kıyafeti giydirdi. Dalgıç kıyafetli personeller 25 metrelik kanallarda temizlik çalışması yaptı.

Sivas Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (SİBESKİ) Müdürlüğü aşırı lodos nedeniyle Organize Sanayi ve bağlantısının olduğu çevre yol kolektör ana kanal hattının içerisinde meydana gelen taşkından dolayı iki gündür temizlik çalışması başlattı. 25 metreye uzanan kanal bacalarına inip temizliğini yapabilmek için iş makineleri ile müdahale edilemeyen yerlerde taş, paçavra gibi kanalı kirleten malzemeler için farklı bir uygulama yapıldı. Tedbir amaçlı dalgıç kıyafeti giyen belediye personeli kanal bacalarına inerek temizlik çalışması yaptı. Bölgenin temizliği sorunsuz şekilde yapılırken, görevliler vatandaşları da uyardı. Kanala verilen sanayi, katı ve evsel atık su konularında daha dikkatli olmaları talep edildi. Dalgıç kıyafetiyle temizlik yapan personeller ise ilk defa böyle bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.