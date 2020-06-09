SİVAS Ticari taksinin çarptığı yaşlı yaralandı
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SİVAS Ticari taksinin çarptığı yaşlı yaralandı

Ticari taksinin çarptığı yaşlı yaralandıSİVAS'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Cafer Çetinkaya (70), ticari taksinin çarpması sonucu yaralandı.

09.06.2020 17:03 | Son Güncelleme: 09.06.2020 18:03

Ticari taksinin çarptığı yaşlı yaralandı

SİVAS'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Cafer Çetinkaya (70), ticari taksinin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Sularbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesi üzerinde meydana geldi. Fatih Demir'in kullandığı 58 T 0106 plakalı ticari taksi, cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Cafer Çetinkaya'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaşlı adamı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cafer Çetinkaya, Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Çetinkaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SİVAS Ticari taksinin çarptığı yaşlı yaralandı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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