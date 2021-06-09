Sivas Ticaret ve Sanayi Odası online düzenlenen uluslararası moda ve hazır giyim fuarına katıldı
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Sivas Ticaret ve Sanayi Odası online düzenlenen uluslararası moda ve hazır giyim fuarına katıldı

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası online düzenlenen uluslararası moda ve hazır giyim fuarına katıldı
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), online düzenlenen IF MODA EXPO Uluslararası Moda, Hazır Giyim, Tekstil, Saraciye, Ayakkabı ve Aksesuar Fuarı'na katıldı.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), online düzenlenen IF MODA EXPO Uluslararası Moda, Hazır Giyim, Tekstil, Saraciye, Ayakkabı ve Aksesuar Fuarı'na katıldı.

Sanal ortamda gerçekleştirilen fuarın açılışına Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken ve 13. Meslek Komitesi (Konfeksiyon-Tekstil-Giyim) üyeleri katıldı.

Fuarda STSO standını ziyaret edenler, 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Demirağ OSB'yle ilgili ayrıntılı bilgiler ile Sivas yatırım rehberine ulaşabilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde fuarların sanal olarak gerçekleştirildiğini aktaran Eken, "Kentimizde üretim yapan tüm firmalarımızın tanıtımını yaptığımız standımızı ciddi anlamda takip eden var." ifadesini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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