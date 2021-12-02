Sivas Ticaret ve Sanayi Odası 120. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak

SİVAS (AA) - Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nın (STSO) kuruluşunun 120. yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

STSO'dan yapılan açıklamaya göre, yarın yapılacak kutlama programına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen STSO Başkanı Mustafa Eken, 1901 yılında kurulan odanın, 120. kuruluş yıl dönümünü kutlayacağını belirterek, "Sivaslı iş insanlarına kaliteli ve çağın gereksinimlerine uygun hizmetler sunan odamızın, bu anlamlı yıl dönümünü TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu, valimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanımız, il protokolümüz, sivil toplum kuruluşu temsilcilerimiz ve üyelerimizle kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kutlama programı hakkında da bilgi veren Eken, şunları kaydetti:

"TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımı ile istihdam sağlayan firmalarımıza, vergi rekortmeni firmalarımıza ve 40 yıllık üyelerimize ödül vereceğiz. Odamıza ve üyelerimize yakışır bir etkinlik düzenleyeceğiz. Odamız artık devler liginde. Tabiri caizse şampiyonlar ligindeyiz. Bu gurur hepimizin, tüm üyelerimizin, yönetim kurulu ve meclis üyelerimizin. 120. yılımızı da bu çerçevede kutlayacağız, TOBB Başkanımızı da hep birlikte misafir edeceğiz."

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AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri

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