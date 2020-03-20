Sivas Ticaret Borsası koronavirüse karşı dezenfekte edildi
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Sivas Ticaret Borsası koronavirüse karşı dezenfekte edildi

Sivas Ticaret Borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ilaçlandı.

20.03.2020 15:06 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:12
Sivas Ticaret Borsası koronavirüse karşı dezenfekte edildi

Sivas Ticaret Borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ilaçlandı.

Borsadan yapılan açıklamaya göre, Sivas Ticaret Borsası idari hizmet binası koronavirüse karşı dezenfekte edildi.

Sivas Ticaret Borsası laboratuvarı ve hububat satış salonu ile idari birimlerde gerçekleştirilen dezenfekte çalışmalarında, koruyucu kıyafetler giyen uzman ekipler ilaçlama yaptı.

İlaçlama çalışmaları öncesi personel ve üyelerin yoğun kullandığı noktalarda ise detaylı temizlik gerçekleştirildi.

İlaçlama çalışmalarının yanı sıra hizmet binasının tüm katlarına ve satış salonlarına da hijyen amaçlı el dezenfektan üniteleri yerleştirildi.

Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, borsa hizmet binasında personel ve üyelerin sağlığını korumaya yönelik tedbir amaçlı ilaçlama işlemi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kaynak: AA

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