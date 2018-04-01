Sivas Ticaret Borsası Genel Kurulu yapıldı.

Ticaret Borsası Merkez binasında, iki liste ile gidilen seçimde mevcut Başkan Abdulkadir Hastaoğlu ve Hayrullah Karakaya yarıştı.

Seçimlerinde 336 üyenin 169'nun oyunu alan mevcut Başkan Abdulkadir Hastaoğlu'nun hazırladığı liste seçildi.

Hastaoğlu, sonucun açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, seçimin demokratik bir ortamda gerçekleştiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Mevcut aday arkadaşlarımızla beraber kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seçime olan büyük ilgi, borsamızı yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda iyi bir noktaya taşıdığımızın göstergesidir. Meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte görev yaptığımız süre zarfında üyelerimize hizmeti esas aldık. Yeni dönemimizde de tecrübemizle daha iyi hizmetler vermeye devam edeceğiz. Bizlere destek olan tüm üyelerimize, dostlarımıza, teşekkür ederiz."