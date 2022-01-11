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Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hastaoğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hastaoğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldi
AA / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

SİVAS (AA) - Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki bir lokantada düzenlenen programda konuşan Hastaoğlu, gazeteciliğin bir meslek olmasının yanı sıra kamu hizmeti olduğunu söyledi.

Basının bir kuvvet ve rehber olduğunu belirten Hastaoğlu, "Zaman mefhumu gözetmeden zor şartlar altında çalışmalarını sorumluluk bilinci içerisinde sürdüren basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." dedi.

Programa, Ticaret Borsası Meclis Başkanı İhsan Aksoy, yönetim kurulu ve meclis üyeleri de katıldı.

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