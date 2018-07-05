Sivas Terminaldeki Kafede 'Yeşilçam' Rüzgarı Hd

Sivas TERMİNALDEKİ KAFEDE 'YEŞİLÇAM' RÜZGARI HD

TERMİNALDEKİ KAFEDE 'YEŞİLÇAM' RÜZGARI

SİVAS'ta Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde kafe işletmecisi Faysal Güvendi (52) Yeşilçam'a olan ilgisini kafesine yansıttı. Güvendi, kafesini Yeşilçam yıldızlarının 70'lı yıllara ait 42 fotoğraf karesiyle süsledi.

Sivas Şehirlerarası Otobüs terminalinde 30 yıldır kafe işletmeciliği yapan Faysal Güvendi, Yeşilçam filmlerine olan ilgisini kafesine yansıttı. Yeşilçam'da oynayan, aralarında Cüneyt Arkın, Ayhan Işık, Orhan Gencebay, Tarık Akan, Filiz Akın, Kemal Sunal gibi ünlü yıldızların fotoğraflarını kafenin duvarlarına asarak nostaljik bir ortam oluşturdu. Aynı zamanda müşterilerine de kafesindeki televizyonda Yeşilçam filmleri izleten Güvendi, eski filmlere olan özlemini bu şekilde gideriyor. Kafeye gelen müşteriler, Yeşilçam oyuncularını görünce, duvar önünde fotoğraf çekiniyor.

'BUNLAR BİZİM KAHRAMANIMIZDI'

Yeşilçam filmleriyle büyüdüğünü söyleyen Faysal Güvendi, "Bunlar bizim kahramanımız diye düşünüyorum. Daha önceden siyasileri, ilim adamların ya da halka mal olmuş kişilerin fotoğraflarını asma gibi bir düşüncem oldu. Fakat bunlar toplumsal olarak ortak değerlerimiz olduğu için ben böyle bir proje yaptım. Yaşım itibariyle çocukluğumuzda biz bunlarla büyüdük. 30-40 yılımız bunlarla geçti. Tatlı günlerimiz, acı günlerimiz oldu. O yıllar da Yeşilçam'ın abonesiydik. Şu anki filmlerle eski filmler arasında uçurumlar var. Şimdiki dizi ve filmlere baktığımızda iyi yolda değiller. Bir dejenerasyon var. Ama eski Türk filmlerine baktığınızda orada iyiliği, merhameti, güzelliği tavsiye eden çok şey vardı" dedi.

'2 BİN LİRAYA YAKIN MASRAFIM OLDU'

Fotoğrafları bir reklam şirketine yaptırdığını belirten Güvendi, "Asıl düşüncem sinema afişleriydi. Ancak afişleri bulamayınca bunlara yöneldim. Tanesi ortalama 40 liraya yapıldı. Toplamda fotoğraflar için 2 bin liraya yakın bir masrafım oldu. Duvarım geniş olsaydı bütün Yeşilçam oyuncularını koymak isterdim ama kapasite bu kadardı. Buraya oturan müşterilerimiz bu resimlere bakınca, bazıları hüzünleniyor. Çünkü hepsinde bir hatıraları var. Bu çalışma için müşterilerimden teşekkür edenler oldu" dedi.