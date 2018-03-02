Sivas-Temizlik İşçisinden Çöp Koleksiyonu

Temizlik işçisinden çöp koleksiyonu

SİVAS Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan Murat Ağzıtemiz(52), 10 yıldır çöpten çıkardığı çeşitli eşyalarla koleksiyon yaptı.

Sivas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde 10 yıldır çalışan evli, 2 çocuk sahibi Murat Ağtemiz çalıştığı süre boyunca çöpten bulduğu çeşitli eşyaları biriktirerek koleksiyonun yaptı. Ağtemiz çöpten çıkardığı yıllanmış paralar, pul, tespih, çakmak, düğün davetiyesi, televizyon, tablo, fotoğraf makinesi gibi çeşitli eşyaları biriktirdi. Ağzıtemiz'in çöpte bulduğu eşyalar içinde 1300'lü yıllara ait Osmanlı paraları ve çeşitli yıllarda basımı yapılan Türk Liraları da yer aldı. Biriktirdikleri arasında eski kilim ve antika eşyalar da bulunuyor.

Temizlik işçisi Ağzıtemiz, Aslında bu işe 20 sene önce başladım. Kırtasiye dükkanım vardı. Bu işi merak ettim. Paraları topladım. Daha sonra temizliğe girdiğimde arkadaşlarla birlikte bu işi devam ettirdim. Çöpten kağıt paralar, bozuk paralar, çakmaklar buldum. Biriktirdiğim bütün eşyaları çöpten buldum. dedi. Ağzıtemiz, koleksiyonunda yer alan eşyaları satışa çıkardığını söyledi.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın da temizlik işçisi Ağzıtemiz'i ziyaret ederek çalışması için tebrik etti. Başkan Aydın, Arkadaşımızı bu güzel çalışmasından dolayı kutluyorum. İnşallah umduğu geliri buradan elde eder. Biz de kendisine destek oluruz. Hiçbir şey olmasa da bunu yapmış olmasını takdir ediyorum dedi.