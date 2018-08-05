Sivas Temizlik İşçisi, Cami Tuvaletinde Ölü Bulundu

Temizlik işçisi, cami tuvaletinde ölü bulundu

SİVAS'ta temizlik işçisi Basri Bayram (59), caminin tuvaletlerinde ölü bulundu.

Olay, saat 15.30 sıralarında 4 Eylül Mahallesinde bulunan Yayla Camisinde meydana geldi. Sivas Belediyesinde mevsimlik temizlik işçisi olarak çalışan 3 çocuk babası Basri Bayram iddiaya göre banyo ihtiyacını gidermek için her zaman gittiği caminin tuvaletlerine girdi. Bir süre sonra camiye gelen vatandaşlar tuvaletlere girdiklerinde Bayram'ı yerde yatarken gördü. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri Bayram'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Bayram'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Basri Bayram'ın eşi Döne Bayram ile bir süre önce boşandığı ve yalnız yaşadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.