Sivas TEKNOFEST 2024'e talip

SİVAS (AA) - Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) 2024 yılında Sivas'ta yapılmasına talip olduklarını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, TEKNOFEST ERB Döner Kanat kategorisinde Türkiye 3.'sü olan Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, Bilgin'i makamında ziyaret etti.

Başarılarından dolayı öğrenci ve öğretmenleri tebrik eden Bilgin, öğrencilerin talebi üzerine Sivas'a drone eğitim pisti kazandıracaklarını belirterek, 2024 TEKNOFEST'in Sivas'ta gerçekleştirilmesi için gerekli başvuruların yapılacağını müjdeledi.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivalinin, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda dördüncü yılında da büyük bir ilgi ve heyecanla gerçekleştirildiğini aktaran Bilgin, şunları kaydetti:

"Geçen yıl birincilikle dönen öğrencilerimiz bu yıl da üçüncülük kazanarak yine bizleri gururlandırdı. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Tabi burada dereceye girmek önemli ancak asıl önemli olan irade ortaya koyabilmek. Geleceğimize milli teknoloji hedefini benimsemiş, sadece teknolojiyi iyi kullanan nesiller değil, geliştirebilen, üreten hatta ihraç eden bir gençlik vizyonunu öğretmenlerimizde görmek ve öğrencilerimize de bunu aşılamak bizler için geleceğimiz için çok daha önemli. Artık TEKNOFEST'te bir Sivas olgusu oturmuş durumda. Geçen yıl katıldığımız her yarışta dereceye girerek Sivas adını TEKNOFEST'te sıklıkla duyurmuştuk. İnşallah önümüzdeki yıllarda da ilimizi farklı alanlarda farklı yarışlarda temsil edecekler."

TEKNOFEST'in Sivas'ta yapılması için girişimlerde bulunacaklarını belirten Bilgin, "İnşallah 2024 yılı için ekibimizle birlikte ilgililerle irtibata geçerek, TEKNOFEST-24'ün ilimizde yapılması için başvurularda bulanacağız. Diğer bir yandan öğrencilerimizin isteği doğrultusunda bölgeye hitap edecek şekilde drone eğitim pistini de Sivas'a kazandırmak istiyoruz. Bunu da en kısa zamanda ekiplerimizle görüşerek öğrencilerimizin eğitim yapabileceği, standartları yüksek bir pisti hazır hale getiririz. Demirağ'ın torunları göklerde bugün Sivas'ı temsil ediyor. Daha da fazlasının olacağına inancım tam. Bu noktada üstümüze düşen görevleri yerine getirmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda Başkan Bilgin öğrencilere ve öğretmenlere hediye verdi.