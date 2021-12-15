SİVAS (Habermetre) - Sivas Tasarım ve Beceri Merkerkezi bahçe kapısı yapımı Sivas Tasarım ve Beceri Merkerkezi otomatik bahçe kapısı yapım ihalesi. 16. 12. 2021 - 14: 00 Sivas İl Özel İdaresince 4734 - 22. d Maddesi kapsamında duyurusu yapılan işlere ait teklif mektubu ve teknik şartnameler son teklif verme tarih ve saatine kadar Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Plan Proje Yatırım İnşaat Müdürlüğü'nden temin edilebilir.

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