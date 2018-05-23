Sivas Tartıştığı Babasını Av Tüfeği ile Yaraladı

Tartıştığı babasını av tüfeği ile yaraladı

Sivas'ta çiftçi Turan M. (25) tartıştığı babası Ali M.'yi(55) av tüfeği ile karnından yaraladı.

Olay, saat 10.00 sıralarında kent merkezine 9 kilometre uzaklıktaki Serpincik Gölü kenarında bulunan çiftlik evinde yaşandı. İddiaya göre baba Ali M. ile oğlu Turan M. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu Turan M. evde bulunan av tüfeği ile babasına ateş etti. Karnının çeşitli bölgelerine saçma isabet eden baba ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Ali M. yapılan ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı. Ali M.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Şüpheli Turan M. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.