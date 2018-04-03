Sivas Tarımına Dap Desteği

Kalkınma Bakanlığı Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı kapsamına alınan Sivas'ta, tarıma önemli destek sağlandığı bildirildi.

İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalarla, DAP kapsamında 2017 yılında Sivas'ta bin 403 hektar sulama sahasında 8 milyon 515 bin liralık yatırım gerçekleştirildi. Altınyayla, Suşehri, Doğanşar, Yıldızeli, Zara, Gölova, İmranlı ve Koyulhisar ilçelerinde yürütülen çalışmalarla DAP Sivas'ta meyvelerini vermeye başladı.

2017 yılında hayvan içme suyu gölet projeleri kapsamında, merkez, Ulaş, Yıldızeli, Suşehri ve Şarkışla ilçelerinde 2 milyon 20 bin liralık yatırım kente kazandırıldı. Diğer yandan 2017 yılı ödeneğinden devam eden küçük ölçekli sulama projeleri kapsamında, Şarkışla, Gemerek, İmranlı ve Yıldızeli'nde toplamda 777 hektar alanda çalışma sürüyor.



Sivas genelinde 2017 yılı içerisinde 800 sac ve bin 390 beton sıvat olmak üzere toplam 2 bin 190 sıvat dağıtımı gerçekleştirildi.