Sivas Tarım ve Orman Müdürü Yıldız'dan kene uyarısı Sivas Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı ile mücadelede kişisel korunma tedbirlerinin oldukça önemli olduğunu belirtti.

Sivas Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı ile mücadelede kişisel korunma tedbirlerinin oldukça önemli olduğunu belirtti.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, KKKA vakalarında mevsim itibari ile riskin yüksek boyutta seyrettiğini ifade etti.

Sahada tarımsal ve hayvansal üretim gerçekleştiren çiftçilere gerekli uyarılar ve bilgilendirmenin yapıldığını aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Keneler uçma ve sıçrama kabiliyeti olmadığından genellikle yerde bulunurlar. Bu nedenle vatandaşların uzun otların, çimlerin ve çalılıkların bulunduğu yerlerde dolaşırken daha dikkatli olmaları gerekir. Kenelerin yaşama alanlarında bulunabilecek, hayvancılıkla uğraşan, tarlada çalışan kişiler, böcek kovucu ilaçları vücutlarına sürerek veya elbiselerine emdirerek kullanabilirler. Kenelerin bulunabileceği yerlere veya pikniğe gidildiğinde, bacakları kapatan kıyafetler tercih edilip uzun kollu giysiler giyilmeli, pantolonlar çorapların içine sokulmalı ve kapalı ayakkabılar giyilmelidir."

Yıldız, "Kene ısırmasının tespit edilmesinde özellikle anne babaların küçük çocuklarının vücutlarını kene ısırığı konusunda detaylı olarak incelemeleri önemlidir. KKKA'nın erken teşhis edilmesi çok önemlidir. Görev nedeni ile risk grubunda yer alan kişilerin hayvan ve hasta insanların kan ve vücut sıvılarından korunmak için mutlaka eldiven, önlük, gözlük, maske giymeleri gerekmektedir. Hastalığının belirtilerinin görülmesi halinde hemen en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA