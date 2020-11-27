Sivas Tarım ve Orman İl Müdürü Yıldız'ın Şarkışla ziyaretleri

Sivas Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, Şarkışla ilçesinde çiftçilere sağlanacak imkanlar ve projelerle ilgili çiftçileri bilgilendirdi.

Sivas Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, Şarkışla ilçesinde çiftçilere sağlanacak imkanlar ve projelerle ilgili çiftçileri bilgilendirdi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Yıldız, Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Uğur Furkan Yurt'u ziyaret etti.

Ziyaretlerde, Şarkışla'nın tarım ve hayvancılık açısından çok önemli bir ilçe olduğunu vurgulayan Yıldız, çiftçiye sağlanacak imkanların genişletilmesi ve uygulanabilecek projeler hususunda fikir alışverişinde bulundu.

Yıldız, "İlçemiz nüfusunun büyük çoğunluğu geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlıyor. Şarkışla hayvan pazarı ise ülkemizde önemli bir yere sahip. İlçemizi birlikte daha çok çalışarak marka haline getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde