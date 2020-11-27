Sivas Tarım ve Orman İl Müdürü Yıldız'ın Şarkışla ziyaretleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Sivas Tarım ve Orman İl Müdürü Yıldız'ın Şarkışla ziyaretleri

27.11.2020 14:25 | Son Güncelleme: 27.11.2020 14:28
Sivas Tarım ve Orman İl Müdürü Yıldız'ın Şarkışla ziyaretleri

Sivas Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, Şarkışla ilçesinde çiftçilere sağlanacak imkanlar ve projelerle ilgili çiftçileri bilgilendirdi.

Sivas Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, Şarkışla ilçesinde çiftçilere sağlanacak imkanlar ve projelerle ilgili çiftçileri bilgilendirdi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Yıldız, Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Uğur Furkan Yurt'u ziyaret etti.

Ziyaretlerde, Şarkışla'nın tarım ve hayvancılık açısından çok önemli bir ilçe olduğunu vurgulayan Yıldız, çiftçiye sağlanacak imkanların genişletilmesi ve uygulanabilecek projeler hususunda fikir alışverişinde bulundu.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni korona tedbirleri için sinyali verdi: Mecburuz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni korona tedbirleri için sinyali verdi: Mecburuz
Uzun süredir gündemde değildi! Erdoğan çılgın projesiyle ilgili çok net konuştu
Uzun süredir gündemde değildi! Erdoğan çılgın projesiyle ilgili çok net konuştu
Çok şaşıracaksınız! Ali Baba ve Kırk Haramiler'deki içi altın dolu mağara bakın neredeymiş
Çok şaşıracaksınız! Ali Baba ve Kırk Haramiler'deki içi altın dolu mağara bakın neredeymiş

Yıldız, "İlçemiz nüfusunun büyük çoğunluğu geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlıyor. Şarkışla hayvan pazarı ise ülkemizde önemli bir yere sahip. İlçemizi birlikte daha çok çalışarak marka haline getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

İlgili Haberler

Kayseri Tarım ve Orman Müdürü Şahin'den hayvancılık işletmesine ziyaret
Kayseri Tarım ve Orman Müdürü Şahin'den hayvancılık işletmesine ziyaret
TMO Genel Müdürü Güldal, Erzincan'da tarım sektörü temsilcileri ile biraraya geldi
TMO Genel Müdürü Güldal, Erzincan'da tarım sektörü temsilcileri ile biraraya geldi
İl Müftüsü Erhun'dan il müdürlerine hayırlı olsun ziyareti
İl Müftüsü Erhun'dan il müdürlerine hayırlı olsun ziyareti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Süleyman Soylu Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş
Magazin Alişan Hadise Ezgi Mola İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Deniz Türüç Caner Erkin Gökhan Gönül Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk Malatya Galatasaray Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivas Tarım ve Orman İl Müdürü Yıldız'ın Şarkışla ziyaretleri - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 14:39:42. #1.14#
title