Sivas Tarihi Minareye Zarar Vermemek İçin Hassas Yıkım

Sivas'ta okul binası yıkımının, tarihi Ulu Cami'nin, zaman içerisinde yüzde 7 oranında eğilen minaresine zarar vermemesi için sismik cihazlar ile takip yapılıyor. Sarsıntılar dikkate alınarak, yakım çalışmaları yönlendiriliyor. 1967 yılında yapılan Selçuk Orta Okulu binasının, Sivas Belediyesinin Kale Projesi kapsamında yıkımına karar verildi. Okulun başka bir binaya taşınmasıyla yıkım çalışmalarına başlandı. Ancak, okulun 50 metre karşısında bulunan ve Anadolu Selçuklu Devleti döneminde 1196 ile 1197 yılları arasında yaptırıldığı bilinen Vakıflar genel Müdürlüğü bünyesindeki tarihi Ulu Cami'nin, zaman içerisinde yüzde 7 oranında eğilen ve hareketi anlık takip edilen minaresinin zarar görmemesi için hassasiyet gösterilmesi istendi. Yıkım esnasında ortaya çıkan titreşimlerin, minareye etkileri sismik cihazlar ile yakın takibe alındı. Yıkım çalışmaları üstlenen firmanın çalışmalarını da bu doğrultuda titizlikle yapması sağlandı. Yıkım ve hafriyat çalışmalarında oluşan sarsıntılar tek tek ölçüldü.

Yıkım alanında incelemelerde bulunan Sivas Valisi Davut Gül, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Davut Gül, eski Selçuk Ortaokulunun yıkılmasının bir kaç nedeni olduğuna vurgu yaparak, Bunlardan birincisi Ulu Cami'nin etrafını açmak istiyoruz. Ulu Cami, Sivas'ın en önemli değerlerinden biri, tescilli bir yapı. Ulu Cami'nin etrafını açarken karşısında bir başka Selçuklu eseri Gökmedrese var. Ulu Cami ile Gökmedrese arasındaki binaları da ortadan kaldırmak istiyoruz. Ayrıca ekonomik ömrünü tamamlamıştı eski Selçuk Ortaokulu. Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz'ın talimatı ile Selçuk Ortaokulunu, Kongre Lisesinin yan tarafında yapılan 24 derslikli yeni binaya taşıdık. Bu alanda herhangi bir yapı olmayacak, altı otopark olacak. Gökmedrese'nin onarımı, restorasyonu bitmek üzere. Gökmedrese bittiğinde, Ulu Cami ile Gökmedrese arası açıldığında ve bittiğinde, belediyemizin de Tarihi Kale ile ilgili projesi var. Bunlar da bittiğinde bu alan ayrı bir çekim alanı olacak dedi.

'HER HAREKETİ ÖLÇTÜK'

Çalışmaların çok titiz ve hassas yürütüldüğünü belirten Vali Gül, şöyle konuştu

Ulu Cami ile eğri minaresi başta olmak üzere camiye zarar vermememiz gerekiyordu. Bununla ilgili de adeta deprem ölçer gibi sismik hareketleri ölçen bir alet alındı. Bu alete göre her kepçenin hareketini ölçtük, bunun zarar vermeyecek sarsıntılar altında kalabilecek bir noktada çalışmalarımızı yaptık, yapıyoruz. Yıkıma buna göre dikkat ediyoruz, ayrıştırmayı da buna göre yapacağız. Yüklü bir araç geçtiğinde evimizde hissettiğimiz sarsıntı gibi bir sarsıntı dahi olmasın istedik. Elektrik şirketinin de bölgede bir trafosu var. O da ortadan kalktığında bu alan tamamen açılmış olacak.