Sivas Tarihi Kent Meydanının çehresi değişecek

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin 'Tarihi Kent Meydanı Cephe Düzenleme Projesi' kapsamında kent meydanında bulunan; esnaf, mülkiyet sahipleri ve apartman yöneticileriyle istişare toplantısı düzenledi.

SİVAS - Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin 'Tarihi Kent Meydanı Cephe Düzenleme Projesi' kapsamında kent meydanında bulunan; esnaf, mülkiyet sahipleri ve apartman yöneticileriyle istişare toplantısı düzenledi.

İstişare toplantısı kent meydanı belediye sosyal tesislerinde gerçekleşti. Programa ilgili proje yetkilileri, esnaflar, apartman yöneticileri ve mülkiyet sahipleri katıldı. Burada konuşan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, yaptım oldu anlayışı ile hareket etmeyeceklerini belirterek, "Yapmış olduğumuz hizmet muhataplarımızı mutlu etmiyorsa onlara katkı sağlamıyorsa kamu kaynağını da boşa harcamaya gerek yok. Bu hizmet anlayışımızın milletimize vermiş olduğumuzun bu sözün gereği olarak da bugün tarihi kent meydanının etrafını çevreleyen binalarımızı ilgilendiren bir proje ile ilgili sizlerle istişare edip sizlere görüşlerimizi aktarıp sizlerin katkılarınızı alarak projemizi hayata geçirelim noktasındayız. Bugün burada esnaf ve apartman yöneticilerimiz var. "dedi.

'Türkiye'de tek olan tarihi meydanı daha da güzelleştireceğiz'

Bilgin, Türkiye'de tek olan tarihi meydanı daha da güzelleştireceklerini ifade ederek, "Aynalı çarşının yanından başlayarak Taşsaray apartmanın sonuna kadar bu alanı, tarihi kent meydanına uygun bir cephe düzenlenmesi ile daha da güzelleştirip, zaten değerli olan bu bölgeye artı bir değer katacak projeyi şehrimize kazandıralım diyoruz. Neden böyle bir projeye ihtiyaç duyuyoruz? Bu tip projeler bu tip tarihi meydanların olduğu bir çok şehirde yapıldı. Antalya, Samsun ve Ankara yaptı ve şunu gördük ki yapılan bu projeler değerli olan bir bölgenin daha cazibe bir merkezi haline gelmesini, daha değerli olmasını sağlıyor. Bu projenin temelinde ne var ? Bir, çatıları yenileyeceğiz. Kiremit çatı haline getireceğiz. Çatılardaki bu anten kirliliği doğal olarak ortadan kalkacak. Cephelerin tek tip olmasını sağlayacağız. Cephe düzenlemesini yaparken de mantolaması olmayan, izolasyonu olmayan tüm apartmanlarında izolasyonunu yapıp tek tip, tarihi kent meydanıyla uyumlu bir noktaya getireceğiz. "şeklinde konuştu. Konuşmanın ardından katılımcıların soru, görüş ve önerileri alındı.

Kaynak: İHA